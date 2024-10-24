План Соединенных Штатов и Европейского союза изолировать Российскую Федерацию провалился. Соответствующее заявление сделал председатель нижней палаты отечественного парламента Вячеслав Володин, высказавшийся в своем Telegram-канале о проходящем в Казани саммите межгосударственного объединения БРИКС.
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