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Володин о саммите БРИКС: план США и Евросоюза изолировать Россию провалился

Володин о саммите БРИКС: план США и Евросоюза изолировать Россию провалился

План Соединенных Штатов и Европейского союза изолировать Российскую Федерацию провалился. Соответствующее заявление сделал председатель нижней палаты отечественного парламента Вячеслав Володин, высказавшийся в своем Telegram-канале о проходящем в Казани саммите межгосударственного объединения БРИКС.

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