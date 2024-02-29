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Игрок "Автомобилиста" о рекорде Овечкина: тяжело будет, но думаю, он справится

Игрок "Автомобилиста" о рекорде Овечкина: тяжело будет, но думаю, он справится

Защитник клуба "Автомобилист" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Максим Осипов поделился размышлениями на тему того, получится ли у российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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