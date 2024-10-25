В Казани капремонт многоквартирных домов завершен на 98%

В Казани капитальный ремонт многоквартирных домов завершен на 98%. Как сообщили в комитете ЖКХ исполкома города, акты по всем зданиям будут сданы до 1 ноября, а по объектам культурного наследия — до 1 декабря, передает пресс-служба мэрии.
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