В Казани капремонт многоквартирных домов завершен на 98%

В Казани капитальный ремонт многоквартирных домов завершен на 98%. Как сообщили в комитете ЖКХ исполкома города, акты по всем зданиям будут сданы до 1 ноября, а по объектам культурного наследия — до 1 декабря, передает пресс-служба мэрии.