«МЮ» ждет предложений по Эриксену и хочет подписать Угарте, Амрабата или Берге

«Манчестер Юнайтед» готов продать Кристиана Эриксена. Манкунианцы ждут предложений по 32-летнему хавбеку сборной Дании, который в июне 2025 года может стать свободным агентом.
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