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ИА Регнум

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Неизвестные украли памятник танку Т-70 с братской могилы под Харьковом

Неизвестные украли памятник танку Т-70 с братской могилы под Харьковом

Неизвестные злоумышленники украли танк Т-70, установленный на Украине в Харьковской области на братской могиле экипажа военной машины, погибшего при освобождении села Оскол в ходе Великой Отечественной войны.

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