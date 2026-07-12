Неизвестные украли памятник танку Т-70 с братской могилы под Харьковом

Неизвестные злоумышленники украли танк Т-70, установленный на Украине в Харьковской области на братской могиле экипажа военной машины, погибшего при освобождении села Оскол в ходе Великой Отечественной войны.
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