Уже совсем скоро состоится долгожданный запуск ОРБИТАЛЬНОЙ ракеты Blue Origin

Обновление. По погодным причинам запуск New Glenn перенесен на один день☁️Собираемся на прямой эфир в 08:00 по мск 13 января До сих пор нас удовлетворял суборбитальный запуск New Shepard, но теперь это орбитальный запуск New Glenn Время начала: 09:00 по МСК, окно запуска: 09:00 - 11:00 по МСК.