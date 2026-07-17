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Археолог Энговатова раскрыла, какие находки меняют мнение об истории Подмосковья

Археолог Энговатова раскрыла, какие находки меняют мнение об истории Подмосковья

Семнадцатого и 18 июля в Московской области отмечаются Дни древнерусской культуры. Эти даты посвящены памяти преподобного Сергия Радонежского и Андрея Рублева — людей, ставших символами нашего культурного кода.

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