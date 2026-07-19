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Майкл Сейлор назвал корпоративное принятие Bitcoin необходимым условием его глобального успеха

Майкл Сейлор назвал корпоративное принятие Bitcoin необходимым условием его глобального успеха

Сооснователь и исполнительный председатель Strategy Майкл Сейлор считает, что широкое внедрение Bitcoin компаниями является не временной тенденцией, а необходимым этапом превращения криптовалюты в глобальную денежную сеть.

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