В Башкортостане сотрудница полиции спасла уфимку от мошенников

Кредитные средства едва не ушли в «карман» аферистов. Как и в большинстве случаев дистанционного мошенничества, злоумышленники позвонили 40-летней уфимке через мессенджер и сообщили об одобрении на ее имя кредита.
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