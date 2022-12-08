В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела о гибели ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершение преступления, предусмотренного ч.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершение преступления, предусмотренного ч.
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