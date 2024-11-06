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Царьград

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Захарова призвала США замолчать о демократии: "Займитесь своими проблемами"

Захарова призвала США замолчать о демократии: "Займитесь своими проблемами"

В русском МИД посетовали Вашингтону наконец начать решать собственные проблемыОфициальный представитель МИД России, понаблюдав за ходом президентских выборов в США, сочла, что им стоит замолчать на долгие годы по вопросу демократии.

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