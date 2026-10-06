Врач Толстова объяснила причину тошноты в электричках

Наталья Толстова из Красногорской больницы объясняет, почему в электричках может возникать тошнота. Основной фактор — это кинетоз, обусловленный рассинхронизацией сигналов от глаз, уха и мышц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Гриб предложил сд...
- КЕ Екатеринбург и Аш...
- Г Бизнес попросил М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым