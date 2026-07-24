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Царьград

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Синоптик Пулин: на Среднем Урале 24 июля ожидаются грозы и до +31 °C

Синоптик Пулин: на Среднем Урале 24 июля ожидаются грозы и до +31 °C

На Среднем Урале, несмотря на доминирование антициклона, в ближайшие дни сохраняется вероятность гроз.

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