Депутат ФРГ Хунко поднял вопрос о перезапуске "Северного потока – 2"

Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Андрей Хунко выступил с обращением к правительству Германии относительно возможного возобновления функционирования газопровода "Северный поток — 2" после окончания конфликта на Украине.
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