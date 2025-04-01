Депутат ФРГ Хунко поднял вопрос о перезапуске "Северного потока – 2"

Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Андрей Хунко выступил с обращением к правительству Германии относительно возможного возобновления функционирования газопровода "Северный поток — 2" после окончания конфликта на Украине.