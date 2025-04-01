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Депутат ФРГ Хунко поднял вопрос о перезапуске "Северного потока – 2"

Депутат ФРГ Хунко поднял вопрос о перезапуске "Северного потока – 2"

Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Андрей Хунко выступил с обращением к правительству Германии относительно возможного возобновления функционирования газопровода "Северный поток — 2" после окончания конфликта на Украине.

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