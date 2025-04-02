Ямальчанка после видеозвонка мошенников лишилась 846 тысяч рублей

Мошенники забрали у ямальчанки более 800 тысяч рублей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, 21 марта 2025 года жительнице Пуровского района позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Социального фонда».