Ямальчанка после видеозвонка мошенников лишилась 846 тысяч рублей

Мошенники забрали у ямальчанки более 800 тысяч рублей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, 21 марта 2025 года жительнице Пуровского района позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Социального фонда».
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