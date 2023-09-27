Глава ВГА Лысак: взрыв повредил ЛЭП и газопроводы в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что несколько газопроводов и линия электропередачи повреждены в Никопольском районе в результате взрывов.
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