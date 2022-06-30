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Смертная казнь в ДНР станет возможна с 2025 года

Смертная казнь в ДНР станет возможна с 2025 года

С 1 июля в Донецкой народной республике вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), однако входящие в него положения о смертной казни начнут действовать через 2,5 года, следует из документа, опубликованного на сайте Народного совета ДНР.

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