Смертная казнь в ДНР станет возможна с 2025 года

С 1 июля в Донецкой народной республике вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), однако входящие в него положения о смертной казни начнут действовать через 2,5 года, следует из документа, опубликованного на сайте Народного совета ДНР.
С 1 июля в Донецкой народной республике вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), однако входящие в него положения о смертной казни начнут действовать через 2,5 года, следует из документа, опубликованного на сайте Народного совета ДНР.
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