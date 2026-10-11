Волк вышел к людям в поселке под Петербургом

Волк напугал жителей поселка Дружная Горка в Гатчинском районе Ленинградской области: хищник приблизился к людям, выгуливавшим собак.
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Надо было его покормить.
Жаль волка,голодный,наверное.