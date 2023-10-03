Словакия стала уставать от поддержки Украины

Партия «Направление – социальная демократия» одержала победу на парламентских выборах в Словакии. Ее глава, экс-премьер страны Роберт Фицо хочет отменить военную помощь Украине, а в западной прессе опасаются поворота республики на пророссийский курс.
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