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Словакия стала уставать от поддержки Украины

Словакия стала уставать от поддержки Украины

Партия «Направление – социальная демократия» одержала победу на парламентских выборах в Словакии. Ее глава, экс-премьер страны Роберт Фицо хочет отменить военную помощь Украине, а в западной прессе опасаются поворота республики на пророссийский курс.

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