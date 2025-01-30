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Гасперини о 9-м месте: «Взяли деревянную медаль. «Аталанте» нравится в ЛЧ, это не барный турнир. Для нас это праздник»

В последнем мате общего этапа бергамаски сыграли вничью с «Барселоной» (2:2) и заняли девятое место. Первые восемь команд вышли в 1/8 финала, команды с девятого по 24-е место – в раунд плей-офф.

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