Выпускникам Центра повышения квалификации вручили служебные удостоверения в УВД.

Сегодня в управлении внутренних дел для вручения служебных удостоверений были приглашены девятнадцать молодых сотрудников милиции Могилевщины - выпускников Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД Республики Беларусь.
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