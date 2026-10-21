Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыли в Константиновский дворец в Стрельне для проведения закрытых переговоров.