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Экономист рассказал, почему россияне не хотят инвестировать в Украину

Экономист рассказал, почему россияне не хотят инвестировать в Украину

Уже с 1 июля сделки по приобретению украинской земли гражданами России будут отслеживаться, а участки — конфисковаться.

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Андрей Викторов
Предлагаю ответную меру - ВСЕ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ РФ ПРИНАДЛЕЖИТ ГРАЖДАНАМ НЭЗАЛЕЖНОЙ И САМОСТИЙНОЙ УК-РУИНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ КОНФИСКОВАНО И ОБРАЩЕНО В ПОЛЬЗУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Кто против? Граждан УкРуины ни кто не спрашивает, вопрос касается только россиян!

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