Экономист рассказал, почему россияне не хотят инвестировать в Украину

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаЭкономист рассказал, почему россияне не хотят инвестировать в УкраинуУже с 1 июля сделки по приобретению украинской земли гражданами России будут отслеживаться, а участки — конфисковаться.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовПредлагаю ответную меру - ВСЕ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ РФ ПРИНАДЛЕЖИТ ГРАЖДАНАМ НЭЗАЛЕЖНОЙ И САМОСТИЙНОЙ УК-РУИНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ КОНФИСКОВАНО И ОБРАЩЕНО В ПОЛЬЗУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Кто против? Граждан УкРуины ни кто не спрашивает, вопрос касается только россиян!Комментировать
Свежие комментарии