«Запретительные меры говорят о слабости власти»: Гайдук об ужесточении алкогольного закона

Участники заседания комитета по экономической политике и предпринимательству краевого Заксобрания высказали свое мнение относительно законопроекта, предусматривающего сокращение часов продажи алкоголя на территории Забайкалья.
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