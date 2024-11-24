Специалист назвал 3 самых распространенных сценария мошенничества в 2024 году

Среди наиболее распространенных видов мошенничества в текущем году можно выделить взлом аккаунта на портале "Госуслуги", схему Fake Boss (с жертвой связываются от имени руководителя), а также звонок от якобы МВД, ФСБ, Центробанка и других ведомств.
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