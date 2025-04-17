Артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет 122-миллиметровой гаубицы «Д-30» из состава 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно ликвидировал пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.
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