Во Владивостоке пройдет 9-й ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум» Редакторская колонка2–3 июля 2025 года Владивосток вновь станет центром обсуждения перспектив развития нефтегазовой отрасли Дальнего Востока и Восточной Сибири.
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