В Госдуме предложили запретить курение на ходу

Россияне вынуждены становиться пассивными курильщиками из-за того, что многие активные потребители табачных изделий или электронных сигарет имеют привычку курить на ходу - необходимо запретить эти действия.
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