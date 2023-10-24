Серверы онлайн-игр будут размещаться в России, в домене .ru

С таким предложением выступил Владимир Путин. С таким предложением выступил Владимир Путин. Президент поддержал требование о размещении серверов онлайн-игр в России на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
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