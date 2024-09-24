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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ раздавлены и бегут из зоны СВО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ раздавлены и бегут из зоны СВО

Вооруженные силы Украины истощились в конфликте с Россией. На некоторых участках бойцы перестали оказывать сопротивление и бросились наутек, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Dialogue Works.

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