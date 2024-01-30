Алан Пермейн: Здорово снова вернуться к гонкам после месяцев простоя

Visa Cash App RBПод конец января команда Visa Cash App RB объявила о начале работы с тремя специалистами — опытнейший Алан Пермейн, покинувший Alpine в 2023 году, стал гоночным директором коллектива, экс-сотрудник Международной автофедерации FIA Тим Госс стал техническим директором, а замом технического директора назначен Гийом Каттелани.