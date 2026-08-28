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Ростех

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Сотрудники ОДК участвуют в форуме ветеранов СВО «Вместе победим»

Сотрудники ОДК участвуют в форуме ветеранов СВО «Вместе победим»

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Сотрудники Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех участвуют во Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» в Москве.

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