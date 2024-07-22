"Россия - её, как обычно, обдурим": Профессор предупредил о приходе "новой силы"

Скандальная статья бывшего премьер-министра Британии для Daily Mail полно не только высокомерных и циничных тезисов, но и по сути определяет будущее Европы и сейчас, и после окончания военных действий.
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