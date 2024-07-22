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Царьград

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"Россия - её, как обычно, обдурим": Профессор предупредил о приходе "новой силы"

"Россия - её, как обычно, обдурим": Профессор предупредил о приходе "новой силы"

Скандальная статья бывшего премьер-министра Британии для Daily Mail полно не только высокомерных и циничных тезисов, но и по сути определяет будущее Европы и сейчас, и после окончания военных действий.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Думаю,что это лишь дешевая попытка пиара этого нечесанного придурка.Такие были в каждом селе в России -неумные ,кичливые ,придурковатые попрашайки!
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14 час.

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