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«Искусство наполнять светом»: большое интервью о проекте Lumisfera

«Искусство наполнять светом»: большое интервью о проекте Lumisfera

За последние полтора года проект Lumisfera пережил ребрендинг, представил два камерных спектакля в Особняке Смирнова и провел два благотворительных концерта в поддержку подопечных Фонда Хабенского.

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