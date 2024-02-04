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Залужный через западные СМИ обвинил Зеленского в неудачах ВСУ

Залужный через западные СМИ обвинил Зеленского в неудачах ВСУ

Залужный через западные СМИ обвинил Зеленского в неудачах ВСУ Ольга ВайленкоГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный высказал свою озабоченность относительно неудачной мобилизации в армию, обвинив руководство Украины в неспособности обеспечить приток новых сил.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гамулина
Что вы сделали, предоставили свою страну площадкой для финансирования Америки. Люди опомнитесь....
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