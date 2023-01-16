Тысячи немцев вышли на митинг в поддержку России

В Берлине прошла массовая акция в поддержку России. Несколько тысяч немцев вышли на улицу с антизападными лозунгами и флагами ДНР на традиционном марше памяти, посвященном лидерам социалистического движения Розы Люксембург и Карла Либкнехта.