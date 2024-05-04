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Останутся ли в правительстве Шойгу, Лавров, Колокольцев после 7 мая

Останутся ли в правительстве Шойгу, Лавров, Колокольцев после 7 мая

Министры-тяжеловесы ждут решения Путина. Оно может быть неожиданным. Изменится ли расклад сил на политическом Олимпе? День 7 мая стал просто-таки магической датой для правительства.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Колокольчика ДАВНЫМ-ДАВНО надо не просто &quot;менять&quot;, его в турма надо. Сколько уголовных дел, в отношении понтов (современные менты), за время его &quot;начальства&quot;??????????????
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47 мин.
Gennady Sokolovsky
&quot;Нужно создавать новое министерство: по делам межнациональных отношений и миграционной политике&quot; Нужно показательные процессы - с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВМН - Высшей мерой наказания. Их, тараканов, в момент СДУЕТ из России.
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45 мин.
А
Александр24
Шойгу давно должен был подать в отставку - столько косяков и скандалов в МО.  Но... Откуда ему знать об офицерской чести?
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25 мин.

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