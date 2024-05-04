Министры-тяжеловесы ждут решения Путина. Оно может быть неожиданным. Изменится ли расклад сил на политическом Олимпе? День 7 мая стал просто-таки магической датой для правительства.
Останутся ли в правительстве Шойгу, Лавров, Колокольцев после 7 мая
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Колокольчика ДАВНЫМ-ДАВНО надо не просто "менять", его в турма надо. Сколько уголовных дел, в отношении понтов (современные менты), за время его "начальства"??????????????
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47 мин.
Gennady Sokolovsky
"Нужно создавать новое министерство: по делам межнациональных отношений и миграционной политике" Нужно показательные процессы - с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВМН - Высшей мерой наказания. Их, тараканов, в момент СДУЕТ из России.
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45 мин.
А
Александр24
Шойгу давно должен был подать в отставку - столько косяков и скандалов в МО. Но... Откуда ему знать об офицерской чести?
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25 мин.
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