Останутся ли в правительстве Шойгу, Лавров, Колокольцев после 7 мая

Gennady Sokolovsky Колокольчика ДАВНЫМ-ДАВНО надо не просто "менять", его в турма надо. Сколько уголовных дел, в отношении понтов (современные менты), за время его "начальства"??????????????

Gennady Sokolovsky "Нужно создавать новое министерство: по делам межнациональных отношений и миграционной политике" Нужно показательные процессы - с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВМН - Высшей мерой наказания. Их, тараканов, в момент СДУЕТ из России.