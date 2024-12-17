За пятнами мазута в Керченском проливе следят из космоса

Данные спутникового мониторинга свидетельствуют о том, что пятна мазута общей площадью около 100 кв. м, разлившиеся после крушения танкеров вблизи Крыма, выявлены юго-восточнее места происшествия, за пределами Керченского пролива.
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