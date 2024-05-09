Налог на транспортные средства: важная информация для автовладельцев в 2024 году

С каких автомобилей нужно платить транспортный налог? Какие изменения нужно учитывать при расчете налога в 2024 году? Куда нужно перечислять транспортный налог? В какие сроки нужно платить транспортный налог? Практически все граждане и бизнесмены, имеющие автотранспорт, вынуждены платить ….
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