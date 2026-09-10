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Царьград

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МВФ: Мировая экономика показывает устойчивость к конфликту на Ближнем Востоке

МВФ: Мировая экономика показывает устойчивость к конфликту на Ближнем Востоке

МВФ сообщает о неожиданной устойчивости мировой экономики на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на войну США и Израиля с Ираном, продолжающуюся с 28 февраля, прогноз роста ВВП держится на уровне 3%, хотя неопределенность сохраняется.

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