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Ласицкене об украинских спортсменках: «Моя ошибка в том, что я не нашла смелости написать им сразу после 24 февраля»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала об отношении к украинским спортсменкам.

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