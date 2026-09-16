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За сутки российские средства ПВО сбили 258 беспилотников ВСУ

За сутки российские средства ПВО сбили 258 беспилотников ВСУ

Над Россией сбили 258 беспилотников ВСУ самолетного типа за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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