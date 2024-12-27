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Царьград

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Легче не будет: Глава МЧС перечислил регионы, которым грозят стихийные бедствия в 2025 году

Легче не будет: Глава МЧС перечислил регионы, которым грозят стихийные бедствия в 2025 году

Природные пожары и наводнения оставили в 2024 году без жилья и имущества тысячи людей. 2025-й легче не будет.

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