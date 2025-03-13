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Турция рассматривает возможность захвата АЭС Аккую «в случае необходимости»

Турция рассматривает возможность захвата АЭС Аккую «в случае необходимости»

У турецкого правительства имеются перехвата «в случае необходимости» контроля над строящейся россиянами атомной электростанции Аккую в провинции Мерсин, утверждает главный редактор Nordic Monitor Абдулла Бозкурт.

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