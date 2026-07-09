Bernstein понизил рейтинг Salesforce из-за слабых данных по ее платформе Agentforce

Инвестиционный банк Bernstein понизил рейтинг акций Salesforce с «Outperform» до «Market Perform» («на уровне сектора») и отозвал целевую цену, сославшись на слабый отклик клиентов на ИИ-платформу Agentforce.
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