Интересно, что там такое вдруг на западе произошло, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вдруг ни с того ни с сего решило отойти от политики двойных стандартов и чуть ли не впервые в истории начать глобальную травлю одной из европейских стран, что раньше было практически табу.
WADA ни с того, ни с сего взялось и за Францию. Олимпиада под серьёзной угрозой
Комментарии
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Наталья Бражникова
Нигде и никогда, а не "ни где" и "ни когда" - мат-перемат, пишите по-русски!
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10 час.
Мария Беликова
А их за что?
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8 час.
Виктор Гайдуков
МОК уже себя изжил потому, что уже неоднократно скомпрометировал себя не правовыми действиями по политическим мотивам и в угоду третьих сил как, впрочем, и Нобелевский Комитет. Пора с ними прощаться и создавать Новые международные структуры, не зависимые от неугомонных и жадных англосаксов.
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4 час.
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