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Закон и Порядок

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Плохие новости от "хромой" утки

Плохие новости от "хромой" утки

"Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Однако мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — высказался Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

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