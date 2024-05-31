Махачев и Порье устроили перепалку на дуэли взглядов

Бой пройдёт в городе Нью-Арк около 7:00 мск 2 июня.Pr Scr vk.com/video/@ufc--> Организаторам пришлось развести по разным сторонам российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и американца Дастина Порье во время дуэли взглядов.