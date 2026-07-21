Резкий рост инфляционных ожиданий объяснили общечеловеческими эмоциями

Максимальный с марта 2022 года рост инфляционных ожиданий (ИО), зафиксированный в июле, вряд ли указывает на то, что население из сберегающего переходит в режим активного потребления, считает директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой.