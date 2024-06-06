Севастопольский «Виноградный экспресс»: откуда и куда домчит поезд?

При поддержке Правительства Севастополя открыты премьерные рейсы на «Виноградный Экспресс» Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» объявил о продаже билетов на первый и единственный в России туристический поезд «Виноградный Экспресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии